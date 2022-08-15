Это всего лишь 13% по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году.

Во втором квартале 2022 года нотариусы оформили сделки купли-продажи на 20 480 объектов недвижимости.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот. В частности, количество покупок квартир составило 13% от прошлогодних показателей.

Так, за апрель, май и июнь текущего года было оформлено 9 417 соглашений о приобретении квартир. Это 13% по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году.

Несколько больше сделок за этот период нотариусы оформили по купле-продаже земельных участков – 11 060. Это почти 16% от прошлогодних показателей за второй квартал.

Сейчас в Украине работает 4917 нотариусов. Для сравнения, к моменту вторжения РФ в Украину в феврале их было 6560.

Как известно, с 24 февраля до мая реестры продажи недвижимости были закрыты. Это фактически парализовало сделки по купле-продаже. Официально реестры открыли в мае, но не во всех регионах. Однако даже после открытия реестров в тыловых городах продажи не активизировались.

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