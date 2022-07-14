Цены на недвижимость в Украине по сравнению с началом года на вторичном рынке выросли на 8 %, а на первичном - на 11 %.
Об этом УНИАН сообщили в аналитической службе "OLX Недвижимость".
Отмечается, что в сравнении с началом года стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 8%, а на первичном — на 11%. Так, если в январе средние цены на вторичке по Украине были на уровне 17 643 грн за кв. м, то в июле эта сумма составляет уже 19 070 грн за кв. м.
"Если же вы планируете вкладывать средства в квартиру в новостройке, то средняя стоимость квадратного метра сейчас обойдется в 25 464 грн за кв. м, а это на 2 500 грн больше, чем в начале года до войны", - говорится в сообщении.
Согласно данным аналитиков, самая выгодная средняя цена квадратного метра по состоянию на июль в новостройках Ивано-Франковской области - 17 834 грн. Среди областей с самым доступным ценам также Хмельницкая (18 837 грн за кв.м) и Сумская (19 597 грн за кв. м). А вот самые высокие цены на Киевщине (30 460 грн за кв. м.), Львовщине (33 589 грн за кв. м) и Днепропетровщине (33 643 грн за кв. м).
На вторичном рынке распределение следующее: самая выгодная цена за квадратный метр на Сумщине (13 002 грн за кв. м), Днепропетровщине (16 358 грн за кв. м) и Ивано-Франковщине (16 411 грн за кв. м). Зато самое дорогое жилье в Киевской (34 740 грн за кв. м), Львовской (27 463 грн за кв. м), Винницкой (24 753 грн за кв. м и Черновицкой (24 605 грн за кв. м) областях.
Аналитики объясняют, что на финальную цену квартиры влияют разнообразные факторы: локация, наличие инфраструктуры, этаж, планировка, отделка и прочее. Так, например, в меблированном доме на вторичке средняя цена квадратного метра составляет 24 343 грн, в новостройке придется выложить почти вдвое больше - 44 779 грн.
Как писал УНИАН, в начале мая в Украине возобновили куплю-продажу недвижимости, но с ограничениями. В условиях военного положения и в течение одного месяца со дня его отмены действуют особые правила.
Также сообщалось, что украинцам планируют списать долги по кредитам, жилье по которым было уничтожено во время российского военного вторжения.