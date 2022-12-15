Проверить, работает ли системный блок, она смогла только дома / фото УНИАН

Клиентка "Новой почты" пожаловалась на сервис компании. Она получила разбитую посылку и очень возмущена, ведь системный блок, который ей прислали, сломан.

В комментариях под последним сообщением "Новой почты" в Facebook клиентка оставила жалобу и подробно описала ситуацию. Оказалось, что наклейка с предупреждением о хрупких вещах не спасает посылки от повреждений.

"Это просто ужас! Переправляли системный блок... На коробке на всех сторонах специальные наклейки относительно хрупкости посылки. При получении в отделении заметили надорванность и вмятины на коробке. Стекло на корпусе было не разбито, поэтому надеялись на лучшее, но открыв блок заметили, что кулер сильно изогнут (кулер напрямую стоит на процессоре, который напрямую вставлен в материнскую плату)", - написала женщина.

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Она отметила, что долго осматривала посылку в отделении почты, однако ее торопили. Проверить, работает ли системный блок, она смогла только дома. На почте подключить блок было невозможно, ведь для этого нужен монитор.

Клиентка "Новой почты" получила разбитую посылку/ скриншот

"Принесли домой, подключили - ни кулер, ни процессор не работают! Кулер изогнут до такого состояния, что даже раскрутить его отверткой невозможно, он полностью въелся в процессор. Открывали и осматривали под камерами в отделении, фотографии изогнутого кулера и процессора прям из отделения прикрепляю. Надорванности сфотографированы уже дома, но на камерах они тоже должны быть заметны. Посылка была застрахована на полную сумму", - написала женщина.

В "Новой почте" уже отреагировали на жалобу. Женщине посоветовали составить акт претензии. Чем закончится скандал, пока неизвестно.

Как работает почта во время полномасштабной войны

В феврале, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, начались проблемы с почтой. Из-за обстрелов и оккупации некоторые отделения прекратили работу, также начались перебои с доставкой заказов. Однако уже в марте стало известно, что "Укрпочта" восстановила доставку интернет-заказов в Украине.

Впоследствии "Новая почта" возобновила доставку отправлений за границу. В апреле компания восстановила доставку заказов из любых интернет-магазинов США, Германии, Франции, Испании, Великобритании, Польши, Турции и Италии.

А летом вернулась еще одна важная услуга. С 15 июня украинцы снова получили возможность заказывать товары с AliЕxpress непосредственно в Украину с доставкой "Новой Почтой".

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