Системный блок, который получила женщина, не работает, ведь его очень сильно повредили.

Клиентка "Новой почты" пожаловалась на сервис компании. Она получила разбитую посылку и очень возмущена, ведь системный блок, который ей прислали, сломан.

В комментариях под последним сообщением "Новой почты" в Facebook клиентка оставила жалобу и подробно описала ситуацию. Оказалось, что наклейка с предупреждением о хрупких вещах не спасает посылки от повреждений.

"Это просто ужас! Переправляли системный блок... На коробке на всех сторонах специальные наклейки относительно хрупкости посылки. При получении в отделении заметили надорванность и вмятины на коробке. Стекло на корпусе было не разбито, поэтому надеялись на лучшее, но открыв блок заметили, что кулер сильно изогнут (кулер напрямую стоит на процессоре, который напрямую вставлен в материнскую плату)", - написала женщина.

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Она отметила, что долго осматривала посылку в отделении почты, однако ее торопили. Проверить, работает ли системный блок, она смогла только дома. На почте подключить блок было невозможно, ведь для этого нужен монитор.

"Принесли домой, подключили - ни кулер, ни процессор не работают! Кулер изогнут до такого состояния, что даже раскрутить его отверткой невозможно, он полностью въелся в процессор. Открывали и осматривали под камерами в отделении, фотографии изогнутого кулера и процессора прям из отделения прикрепляю. Надорванности сфотографированы уже дома, но на камерах они тоже должны быть заметны. Посылка была застрахована на полную сумму", - написала женщина.

В "Новой почте" уже отреагировали на жалобу. Женщине посоветовали составить акт претензии. Чем закончится скандал, пока неизвестно.

Как работает почта во время полномасштабной войны

В феврале, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, начались проблемы с почтой. Из-за обстрелов и оккупации некоторые отделения прекратили работу, также начались перебои с доставкой заказов. Однако уже в марте стало известно, что "Укрпочта" восстановила доставку интернет-заказов в Украине.

Впоследствии "Новая почта" возобновила доставку отправлений за границу. В апреле компания восстановила доставку заказов из любых интернет-магазинов США, Германии, Франции, Испании, Великобритании, Польши, Турции и Италии.

А летом вернулась еще одна важная услуга. С 15 июня украинцы снова получили возможность заказывать товары с AliЕxpress непосредственно в Украину с доставкой "Новой Почтой".

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