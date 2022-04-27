"Новая почта Глобал" возобновила доставку из зарубежных интернет-магазинов / фото УНИАН

Представитель группы компаний "Новой почты" - "Новая почта Глобал" возобновила доставку заказов из интернет-магазинов за границей.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Через сервис NP Shopping украинцы снова могут заказывать необходимые товары в иностранных интернет-магазинах, в которых нет прямой доставки в Украину, и получать их по своему адресу, в любом работающем отделении или почтомате "Новой почты", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на данный момент восстановлена доставка заказов из любых интернет-магазинов США, Германии, Франции, Испании, Великобритании, Польши, Турции и Италии. Также в компании работают, чтобы в скором времени запустить заказы из Китая.

Отмечается, что стоимость доставки осталась неизменной, как и до войны, и зависит от веса посылки: чем больше вес - тем ниже стоимость доставки. Точную цену можно рассчитать с помощью специального калькулятора на сайте NP Shopping.

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Ранее, 20 апреля логистическая компания "Новая почта" запустила доставку личных вещей в страны Европы со скидками до 80%. УНИАН рассказывал, как работает "Новая Почта" во время войны.

Новая почта: справка УНИАН

Компания "Новая почта" основана в 2001 году как оператор экспресс-доставки документов, посылок и грузов в любую точку Украины. Компания имеет более 8 тыс. отделений по всей Украине.

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