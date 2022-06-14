Клиентам нужно лишь указать опцию AliExpress Standard Shipping и на карте выбрать ближайшее работающее отделение/почтомат.

Уже с 15 июня украинцы снова могут заказывать товары из онлайн-магазина AliЕxpress напрямую в Украину с доставкой "Новой почтой".

Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.

"Теперь пользователи снова могут заказывать доставку товаров с AliExpress сразу с сайта в удобное отделение или поштомат "Новой почты". Для этого нужно лишь указать опцию AliExpress Standard Shipping и на карте выбрать ближайшее работающее отделение/почтомат", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что до начала войны, AliExpress возглавлял топ самых любимых зарубежных интернет-магазинов украинцев. В среднем за день клиенты "Новой почты" заказывали около 2,6 тонн товаров с AliExpress.

AliExpress.com:

AliExpress.com — интернет-магазин розничной торговли малого бизнеса Китая, предлагает товары международным покупателям в Интернете. Принадлежит группе компаний Alibaba.

"Укрпочта" с 15 июня возобновляет доставку отправлений из китайского интернет-магазина AliExpress.

Вас также могут заинтересовать новости: