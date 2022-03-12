Доставка не происходит только в Молдову.

Представитель группы компаний "Новой почты" – "Новая почта Глобал" – с сегодняшнего дня возобновил доставку отправлений за границу.

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

Теперь из любого работающего отделения можно оформить международную отправку по тем же тарифам, что и раньше. Исключение – Молдова.

Для оформления международной отправки в отделении требуется:

принести отправления в развернутом виде, чтобы сделать его общее описание в соответствии с таможенным законодательством и установить объявленную стоимость;

назвать страну, город, индекс и точный адрес, куда нужно доставить отправление;

кроме того, назвать ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты получателя;

при отправке более одной позиции с клиентом обязательно свяжется по телефону сотрудник "Новой почты Глобал" для заполнения инвойса для таможни

В компании добавили, что заявку на международное отправление можно оформить в личном кабинете на сайте "Новой почты".

Отмечается, что "Новая почта" работает почти везде, но не всеми отделениями. Список работающих отделений можно узнать по ссылке.

Напомним, ранее "Укрпочта" возобновила доставку интернет-заказов в Украине. Среди магазинов, в которых можно заказать доставку: ОLX, prom.ua, Rozetka, eva.ua и другие.

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