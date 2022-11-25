Сообщается, что этот режим внедряется как минимум до начала зимних каникул.

В Киеве с 28 ноября обучение в школах в офлайн и в онлайн форматах будет начинаться и заканчиваться в световой промежуток дня – с 09:00 до 16:00.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

"Чтобы максимально уменьшить зависимость школ от отключений электроэнергии, город вводит этот режим как минимум до начала зимних каникул. Какой график обучения будет в следующем году, будут решать уже в январе", - сообщили в КГГА.

Отмечается, что те ученики, которые учатся онлайн, подключаются к урокам по возможности.

"Поэтому проработка тем и задачи дублируются через мессенджеры и по электронной почте. Повторение пройденного на следующем уроке – обязательное", - пояснили в городской администрации.

Для учеников начальных классов – до уроков и после них – будут работать группы продленного дня.

Массированная ракетная атака России 23 ноября

Напомним, 23 ноября Россия атаковала энергосистему Украины. Сообщалось, что ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких регионах. По данным Воздушных сил ВСУ, всего Россия выпустила около 70 крылатых ракет, Силы обороны Украины уничтожили 51 из них. Во многих регионах произошли аварийные отключения электроэнергии.

25 ноября НЭК "Укрэнерго" сообщила, что после масштабной ракетной атаки на энергосистему по состоянию на 11:00 производители электроэнергии обеспечили более 70% потребностей потребления в стране.