Метинвест старается максимально обеспечить рабочими местами тех, кто выезжает с мест боевых действий.

8 тысяч сотрудников Группы Метинвест сейчас защищает Украину в рядах сил обороны. На сегодня это фактически каждый шестой сотрудник компании. Об этом сообщил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков в интервью для проекта FAQ talks.

"К сожалению, более 1,5 тысячи наших сотрудников или членов их семей погибли или были ранены на этой войне. Это включительно с потерями как среди военных – мобилизованных сотрудников, так и среди гражданских. Более 8 тысяч наших сотрудников сейчас воюют в рядах сил обороны Украины. Из них, к сожалению, мы потеряли более 200 человек, а более 500 получили ранения".

По словам Рыженкова, главные вызовы сегодня – это сохранить команду, максимально помочь мобилизованным сотрудникам и семьям, эвакуирующимся из городов с ожесточенными боями, и сохранить работу предприятий, а самое трудное решение за последний год – остановка Авдеевского коксохима.

Видео дня

"Сегодня для нас главный вызов – как сохранить команду, ее лучших представителей, самых мотивированных и талантливых. Мы знаем, что каждый день проходят обстрелы, и прилетает по нашим предприятиям. Особенно достается Авдеевке, Нью-Йорку и Новгородску, и здесь есть большой вызов для наших людей. Даже сегодня под обстрелами люди ежедневно выходят на работу, они работают, даже когда раздается тревога. Есть такие рабочие места, где люди не могут уйти в укрытие. Они должны оставаться на своем рабочем месте, потому что это непрерывный процесс, а его прерывание может представлять большую опасность, чем удар врага. Во-вторых, как сохранить активы, сделать так, чтобы даже после попадания ракеты или "Шахеда" в наши предприятия, они не были повреждены серьезно", – отметил он.

Сейчас Метинвест как выплачивает так называемые боевые доплаты на предприятиях, работающих вблизи линии фронта, так и старается максимально обеспечить рабочими местами тех, кто выезжает с мест боевых действий.

"Почти 5 тысяч наших работников из этих городов подали заявки, что они хотят работать дальше в компании, но только 1,5 тысячи трудоустроилось уже сейчас. Другие проходят курсы, либо меняют свою профессию, либо повышают квалификацию для новых рабочих мест. Уже дальше интеграция идет довольно быстро. Ведь все эти люди, металлурги и горняки, работали вместе, и они знают оборудование и агрегаты, поэтому достаточно быстро адаптируются на рабочем месте", – подчеркнул Юрий Рыженков.

Напомним, с начала полномасштабной войны Метинвест направил на помощь государству и его гражданам 3,7 млрд грн, из которых более 2 млрд грн – на нужды армии в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной Фронт". За первый квартал 2023 года Метинвест, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, перечислил более 2,5 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине. В 2022 году компания перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 20,5 млрд грн налогов и сборов.