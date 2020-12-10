В то же время 5% украинцев убеждены, что в 2020 году ситуация с правами человека улучшилась.

25,8% украинцев считают, что ситуация с обеспечением в Украине прав человека и основных свобод за последний год ухудшилась.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные по случаю Международного дня прав человека онлайн-презентации результатов социологического опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива в октябре 2020 года.

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Согласно результатам, 25,8% респондентов считают, что ситуация с обеспечением в Украине прав человека и основных свобод за последний год ухудшилась.

В то же время 18% опрошенных убеждены, что с одними правами ситуация стала лучше, с другими - хуже. Более трети - 35,7% ответили, что практически ничего не изменилось, а 5% - что ситуация изменилась к лучшему; 15,6% - затруднились ответить.

Что касается соблюдения прав человека в Украине, то по 5-балльной шкале респонденты оценили соблюдение культурных прав на 3,2 балла, политических прав - 3,12 балла, гражданских прав и свобод - 2,91 балла, экологических прав - 2,46 балла, социальных и экономических прав - 2,46 балла.

Как проводился опрос

Общенациональный опрос, посвященный теме прав человека, проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива в течение 6-19 октября 2020 года для ПРООН в Украине в сотрудничестве с Центром прав человека ZMINA. Всего было опрошено 2002 респондента методом личного интервью по выборке, которое представляет взрослое население Украины, за исключением неподконтрольных правительству Украины территорий. Погрешность выборки не превышает 2,2%.

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Автор: Константин Гончаров