Мэр столицы подчеркнул важность восстановления обычного формата обучения как для детей начальной школы, так и для старшеклассников.

Власти Киева планируют, что с 25 января, то есть после завершения усиленных карантинных мер, будет возобновлено обучение в школах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"Учитывая, что строгий карантин завершается в конце этой недели, правительство должно принять решение, как дальше будут учиться школьники. Столичная власть настроена восстановить с 25 января обучение во всех школах города", - отметил мэр.

Он отметил важность восстановления привычного формата обучения как для детей начальной школы - с первого по четвертый класс, так и для старшеклассников.

"И должны вернуться за парты ученики старших, особенно выпускных, классов, чтобы должным образом подготовиться к аттестации, ВНО и вступительной кампании в высшие учебные заведения", - подчеркнул Кличко.

По его словам, механизм изменений учебного процесса в столице отработан. И в случае необходимости, если эпидемиологическая ситуация ухудшится, будет применена смешанная система обучения, когда на дистанционное обучение будут отправлять не всех школьников.

"Городские власти, как и до объявления локдауна... будут принимать решение о прекращении обучения в отдельных классах и школах, исходя из ситуации с заболеваемостью. То есть руководство заведений будет закрывать на карантин отдельные школы или классы", - сказал Кличко.

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Между тем, столичные детсады продолжают работать в обычном режиме. На карантин закрыто одно заведение дошкольного образования - в Шевченковском районе. Также из-за выявленных случаев коронавируса временно закрыты 39 групп в 36 садиках. Наполненность детей в дошкольных учреждениях Киева - более 40%.

Напомним, 13 января Кличко заявил, что обратился в Кабинет министров Украины с предложением принять решение, которое позволит во время усиленного карантина обучение в младшей школе.

По его словам, это и улучшит процесс обучения учащихся младших классов, и позволит их родителям работать.

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Автор: Инна Андалицкая