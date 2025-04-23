Сейчас уровень счастья составляет 58%, а количество несчастных остается на уровне 16%, что указывает на стабильное психологическое состояние большинства населения.

Несмотря на войну, большинство украинцев продолжают чувствовать себя счастливыми, впрочем, по сравнению с 2021 годом, уровень счастья снизился. Об этом со ссылкой на исследование Киевского международного института социологии заявил его генеральный директор Владимир Паниотто в интервью "РБК-Украина".

Отмечается, что на фоне войны произошла трансформация отношения украинцев к счастью. В течение многих лет проводятся опросы, чтобы определить, сколько людей чувствуют себя счастливыми.

"Но в 2022-м усомнились. Можем ли мы такое спрашивать, не станут ли респонденты ругать наших интервьюеров? И кто скажет, что счастлив во время войны? Но все же спросили", - рассказал Паниотто.

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Так, результаты показали, что уровень счастья не изменился существенно: в декабре 2021 года 71% украинцев указывали на свое счастье, а в марте 2022 года этот показатель снизился до 68%.

Отмечается, что сейчас уровень счастья составляет 58%, но количество несчастных осталось на уровне 16%, что указывает на стабильное психологическое состояние большинства населения.

Уровень стресса среди украинцев

Как сообщал УНИАН, согласно исследованию Gradus Research, офисные работники в Украине испытывают стресс гораздо чаще, чем люди, которые работают в странах Европейского Союза. Так, около 78% украинских офисных работников заявляли о сильной нервозности или об ощущении стресса.

Отмечается, что главным фактором стресса в Украине является социально-политическая ситуация. После нее в списке идут работа и связанные с ней вопросы, финансовые проблемы и тому подобное.

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