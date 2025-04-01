Более 70% считают, что избрание Трампа президентом США не пойдет на пользу Украине.

Более половины опрошенных украинцев считают, что во время президентства Дональда Трампа Украина может рассчитывать на скорее или совсем несправедливый мир. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) 12-22 марта 2025 года.

По данным КМИС, если в декабре 2024 года украинцы имели осторожные и даже сдержанно оптимистичные оценки в этом вопросе, то уже с февраля 2025 года они значительно ухудшились.

В декабре 2024 года 31% опрошенных в Украине считали, что при Трампе наша страна может рассчитывать на скорее или совсем несправедливый мир. При этом 23 % украинцев считали, что можно рассчитывать на скорее или полностью справедливый мир.

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Но уже по данным опроса 14 февраля - 4 марта 2025 года до 58% выросло количество тех, кто считает, что при Трампе мы можем рассчитывать на скорее или совсем несправедливый мир. При этом только 11% верили в справедливый мир.

12-22 марта 2025 года тех, кто считает, что будет несправедливый мир при нынешнем президенте США, стало немного меньше - 55%, но все же большинство высказывают критические соображения.

Кроме того, по результатам мартовского опроса, 73% опрошенных сказали, что президентство Трампа будет плохим для Украины. И только 19% считают, что это хорошо для нашего государства.

Справка

Опрос был проведен 12-22 марта 2025 года. Опрошено 1326 респондентов (статистическая погрешность 2,5%). Опрос проведен методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) и представляет взрослое население Украины на подконтрольных правительству Украины территориях.

Политика Трампа в отношении Украины

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп выиграл президентские выборы как представитель Республиканской партии. С 20 января 2025 года он является президентом США.

Во время избирательной кампании он обещал мир между Украиной и Россией за 24 часа. Но и по состоянию на 1 апреля 2025 года нет успехов и по перемирию. Многие его заявления и действия свидетельствовали, что он подыгрывает РФ, которая и начала войну.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила 31 марта, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп недоволен заявлениями украинского лидера Владимира Зеленского и кремлевского правителя Путина.

Она заверила, что американская сторона продолжает очень настойчиво работать над тем, чтобы было заключено мирное соглашение.

Несмотря на постоянные призывы Трампа, достичь полного прекращения огня в Украине пока не удалось. Путин хочет, чтобы на это время западные партнеры прекратили помогать Украине, а в самой стране остановили мобилизацию. Киев согласился на полное прекращение огня, однако не начнет его сам.

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