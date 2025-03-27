Чуть меньше стресса испытывают поляки, немцы и итальянцы.

Офисные работники в Украине испытывают стресс гораздо чаще, чем люди, работающие в странах Европейского Союза. В исследовании Gradus Research сообщается, что около 78% украинских офисных работников заявляли о сильной нервозности или об ощущении стресса.

В Польше о такой проблеме сообщали 61% работников, в Германии — 60%, в Италии — 58%, пишет Forbes. В Испании и Нидерландах количество работников, испытывающих стресс, имеет наибольший разрыв с Украиной. Там о подобных проблемах заявляло всего 42% человек из данной категории.

При этом сообщается, что в большей степени стресс испытывает именно молодежь — от 25 до 34 лет (62%). С 35 до 44 лет — 53%; с 45 до 55 — 51%.

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"В отличие от зумеров, миллениалы и иксеры, например, уже имеют за плечами опыт ковида и перехода на удаленный формат работы, поэтому для них вызовы военного времени и состояние неопределенности уже в меньшей степени являются стресс-факторами", - подчеркивает директор исследовательской компании Gradus Research Евгения Близнюк.

Самым главным фактором стресса в Украине является социально-политическая ситуация. После нее в списке идут работа и связанные с ней вопросы, финансовые проблемы и так далее.

О чем еще заявляют украинцы - опросы

Ранее УНИАН сообщал, сколько украинцев выступают за дальнейшую борьбу с РФ даже без США. Опрос проводился в течение 12-22 марта 2025 года Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Кроме того, результаты другого опроса показали, как украинцы относятся к "мирным" требованиям Путина. Абсолютное большинство украинцев - почти 78% - против отвода Вооруженных сил Украины из четырех областей.

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