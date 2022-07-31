Скибицкий заявил, что угроза переноса войны на территорию оккупированного Крыма - реальность и жители полуострова это уже понимают.

Жители оккупированного Крыма осознают угрозу войны на полуострове, настроения среди них изменились.

Об этом рассказал "Крым.Реалии" представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, до крымчан это постепенно "доходит".

"Мы реально отслеживаем те вопросы, которые касаются общественных таких настроений. Скажу одно: во-первых, они изменились, изменились у тех людей, которые имеют родственников на территории нашего государства - то ли Киев, то ли Харьков, родственников на оккупированных территориях, где были просто уничтожены села и города. И второе - это те родственники, где братья, сыновья, отцы погибли... Угроза переноса войны на территорию Крыма для них это уже становится реальностью", - говорит Скибицкий.

Ранее сегодня Россия заявила об "атаке вооруженных сил Украины" на штаб Черноморского флота, расположенный в оккупированном Севастополе. В результате удара пострадали пять человек.

Позже спикер Одесской ОВА Сергей Братчук опроверг заявления оккупантов о "удара ВСУ" по штабу Черноморского флота в Крыму. "Сообщение о якобы украинской атаке на штаб Черноморского флота в Севастополе - откровенная провокация. Освобождение нашего Крыма от оккупантов будет происходить не так и намного эффективнее. Всему свое время", - написал он.

В Крыму вовсе заявили, что штаб якобы был атакован с территории Севастополя.

Также появился официальный комментарий ВМС ВСУ по поводу инцидента, о котором заявили оккупанты.