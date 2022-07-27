МИД Украины ведет диалог с бельгийской стороной по этому вопросу по дипломатическим каналам для установления всех обстоятельств поездки.

Министерство иностранных дел (МИД) Украины через дипломатические каналы с бельгийской стороной выясняет, как именно новая министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб ездила в оккупированный Крым летом 2021 года, когда еще была журналисткой.

Об этом сообщил спикер МИДа Олег Николенко, передает "Европейская правда".

Спикер напомнил, что законные поездки в оккупированный Крыму возможны только через материковую Украину, и от иностранных граждан ожидают соблюдения украинского законодательства и официальной позиции по Крыму их государств.

"МИД Украины ведет диалог с бельгийской стороной по этому вопросу по дипломатическим каналам для установления всех обстоятельств поездки и принятия решений относительно дальнейших двусторонних контактов", - отметил Николенко.

В то же время он подчеркнул, что Лябиб заверила в поддержке Украины в борьбе против вооруженной агрессии России.

"Мы продолжим координацию позиций Украины и Бельгии в контексте введения новых санкций ЕС против России, а также предоставления Украине военной и финансовой помощи", - отметил Николенко.

Как сообщал УНИАН, 20 июля стало известно, что Аджа Лябиб летом 2021 года посещала оккупированный Россией Крым и приняла участие в фестивале "Глобальные ценности", который проводит Севастопольский академический русский драматический театр им. Луначарского. Она не скрывала этого факта и открыто рассказывала о поездке в соцсетях и телеэфирах, но это не получило широкой огласки до ее назначения на пост главы МИД. В какой способ Аджа Лябиб прибыла на территорию оккупированного полуострова - через Россию, нарушив законы Украины, или через "Чонгар" - точно неизвестно.

О назначении Аджи Лябиб министром иностранных дел стало известно 15 июля, она заменила на этом посту Софи Вильмес.

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