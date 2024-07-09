Кроме того, каждой семье с детьми, которая пострадала от вчерашней атаки, будет выделена помощь.

Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда государственного бюджета 100 миллионов гривен на первоочередные восстановительные работы в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет". Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Государство полностью отстроит "Охматдет". Начинаем работы уже сейчас", - отметил он.

По его словам, Министерство здравоохранения, Министерство экономики и Министерство финансов сразу после трагедии получили указание проработать вопрос о выделении средств для восстановления и помощи пострадавшим.

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"Сегодня мы направляем из резервного фонда госбюджета 100 млн грн на первоочередные восстановительные работы в "Охматдете". Далее будем увеличивать финансирование по мере того, как будет подготовлен проект восстановления.

Также Шмыгаль проинформировал, что каждой семье с детьми, которая пострадала от вчерашней атаки, вместе с ЮНИСЕФ будет выделена помощь в размере 10 тыс. 800 грн на каждого члена семьи.

"Президент Владимир Зеленский поставил задачу в кратчайшие сроки найти локацию для переезда врачей и маленьких пациентов из разрушенных и поврежденных корпусов. Такие локации уже найдены. Это Киевские областные клинические больницы №1 и №2. Предоставляем соответствующее поручение о начале перемещения", - добавил глава правительства.

Атака на "Охматдет"

Как сообщал УНИАН, 8 июля российские захватчики осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Запущенная россиянами ракета была запрограммирована именно на поражение детской специализированной больницы "Охматдет" в Киеве.

Служба безопасности Украины квалифицировала удар РФ по больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По предварительным данным следователей, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101. На месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства: в частности обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

9 июля в "Охмадите" завершены аварийно-спасательные работы. Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что в результате атаки РФ на этой локации 2 человека погибли, за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Госпитализированы с травмами 8 детей.

По его словам, всего по состоянию на сейчас в Киеве в результате российских ударов 8 июля погибли 29 человек, среди которых 4 ребенка, и 117 человек пострадали, из них 10 детей.

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