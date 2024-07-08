На месте трагедии найдены соответствующие доказательства - в частности обломки корпуса задней части ракеты Х-101.

Служба безопасности Украины квалифицировала удар РФ по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По предварительным данным следователей, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.

Как сообщил пресс-центр СБУ, на месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства: в частности обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

"Служба безопасности сделает все возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление, в том числе и за сегодняшний удар по Украине. Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист - это не абстрактное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия", - отметил глава СБУ Василий Малюк.

Видео дня

В рамках уголовного производства, начатого Службой безопасности ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством), продолжается расследование.

Массированный удар РФ по Киеву

Российские оккупационные войска 8 июля нанесли ракетный удар по Киеву. Под вражеским огнем оказались детская больница "Охматдет". Руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал, что "россияне целенаправленно били по детям сегодня".

В Киеве организован зеленый коридор, по которому детей вывозят на левый берег.

По состоянию на 14:30 известно о двух погибших в больнице "Охматдет". Оба - взрослые. В частности, одна врач. Сейчас информации о погибших несовершеннолетних нет. В то же время, есть вероятность, что под завалами могут быть дети.

Вас также могут заинтересовать новости: