Издание отметило, что в тот день властелин Кремля был в отличном настроении.

Путин весело ухмылялся у себя в Москве, пока в Киеве разбирали завалы детской больницы, разрушенной российской ракетой.

Так журналист BILD Рене Гарцке прокомментировал прием в Москве премьер-министра Индии Нарендры Моди. Он приехал в российскую столицу в те самые минуты, когда в Киеве российская ракета разрушила детскую больницу "Охматдет". "Ужас в Киеве, а Путин ухмыляется", - написал Гарцке под фотографией встречи российского диктатора с индийским главой правительства.

"Пикантная деталь: в тот же день Путин был в веселом настроении под Москвой, где принимал в резиденции на чаепитие премьер-министра Индии Нарендру Моди. Кремль отрицает обстрел детской больницы ракетами. Но фотодоказательства разоблачают это утверждение как ложь", - сообщил журналист издания.

Видео дня

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал визит индийского премьера Нарендру Моди в РФ на фоне массированных обстрелов Украины.

"Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям - видеть, как лидер крупнейшей в мире демократии в такой день обнимается в москве с самым кровавым преступником в мире", - сказал глава государства.

Удао по "Охматдету"

8 июля оккупанты произвели массированный ракетный удар по Украине. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 30 из 38 ракет. Одна из ракет - Х-101 была запрограммирована именно на удар по детской специализированной больнице "Охматдет" в Киеве.

Аналитики американского Института изучения войны отметили, что россияне пытаются оправдать ракетный удар по больнице "Охматдет" и даже запустили масштабную информационную операцию для этого.

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