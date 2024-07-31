Адвокат подозреваемого не исключил, что будет инициировать открытие уголовного дела в отношении дочери убитой.

Подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион 18-летнему Вячеславу Зинченко предоставили охрану из-за угроз, прозвучавших в его адрес от ее дочери Софии Семчишин во время заседания суда во Львове.

Об этом в интервью Українським новинам заявил адвокат подозреваемого Игорь Сулима, комментируя слова Семчишин, которая пожелала юноше "сдохнуть в тюрьме" и что она сделает все для этого.

"За угрозы убийством и расправой можно привлечь к ответственности. Пусть при мне это скажет. Против нее будет возбуждено уголовное дело. Если есть видеозапись с угрозами, то я истребую ее", - сказал адвокат.

Видео дня

По его словам, из-за угроз в адрес Зинченко ему уже дали охрану.

"Мы обратились - и ему предоставили. Но не делайте поспешных выводов относительно него. Время покажет. Я не исключаю, что он это сделал, но я сомневаюсь в этом. Если он виновен - будет сидеть. Если не виновен - я добьюсь его оправдания. Но должны быть неопровержимые доказательства вины", - подчеркнул адвокат.

Сулима не исключает, что такие доказательства есть у следствия, но защите их еще "не открывали".

Он добавил, что Зинченко содержат в нормальных условиях, однако не стал рассказывать, где именно.

"Его содержат в нормальных условиях. Он не жалуется. Нормальные условия, нормальное пребывание в пределах того, как оно может быть", - рассказал защитник.

Убийство Ирины Фарион во Львове - подробности

19 июля во Львове совершили нападение на известного языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и скончалась в больнице.

25 июля стало известно о задержании в Днепре 18-летнего парня, который может быть причастен к убийству.

Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и избрали меру пресечения в виде двух месяцев под стражей без права внесения залога.

Сам парень не признает себя виновным, он отказался от дачи показаний.

В помещении суда дочь Фарион пожелала подозреваемому "сдохнуть в тюрьме".

Вас также могут заинтересовать новости: