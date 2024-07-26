Юноша молчал и не реагировал на слова женщины.

Дочь языковеда Ирины Фарион София Семчишин пришла сегодня в суд во Львове, где избирают меру пресечения 18-летнему Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве ее матери.

Как передает корреспондент УНИАН, она задала несколько вопросов задержанному юноше, однако ответов не получила.

"Зачем ты ее убил? Какой у тебя был мотив? Ты знал, что у нее двое внуков? Что они ее очень любят? Ты подлец последний! Ты будешь гнить вместе со своей мамой! Что бы ты чувствовал, если бы убили твою маму?" - эмоционально обратилась к подозреваемому дочь Фарион.

Видео дня

Парень на ее слова не реагировал. Он вел себя спокойно, даже несколько пренебрежительно. Все время листал страницы своего уголовного дела, изредка смотрел на присутствующих.

"Нечего сказать? Ты понимаешь, что ты сделал? Чтобы ты сдох!" - сказала София.

Она добавила, что дело ее матери будет жить вечно: "Ее дело, идеи, ценности".

Убийство Ирины Фарион во Львове: что известно

Языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион убили 19 июля возле ее дома во Львове. Она получила ранение головы и через несколько часов умерла в больнице.

25 июля в полиции сообщили о задержании в Днепре 18-летнего юноши, который может быть причастен к убийству языковеда.

По данным следствия, парень находился во Львове 10 дней, в течение которых сменил три места жительства. Во время съема жилья и слежки за Фарион маскировался, переодевался. В день убийства, когда языковед ожидала такси, нападающий подошел к ней на расстояние не более 2-х метров. Однако сам момент убийства не попал на камеры наблюдения.

Оружие, из которого, вероятно, стрелял задержанный до сих пор не нашли. Правоохранители не исключают, что это мог быть переделанный стартовый пистолет Stalker.

Дочь языковеда София Семчишин заявила, что будет требовать пожизненного заключения для убийцы ее матери.

Вас также могут заинтересовать новости: