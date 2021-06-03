Имущество колонии №48 во Львове продали за 377,5 миллиона гривень, что примерно втрое больше стартовой цены.

Сегодня на аукционе продали имущество Львовской исправительной колонии №48 за 377,5 миллиона гривень.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на странице в Facebook.

По его словам, в торгах за имущество колонии №48 в рамках "большой распродажи тюрем" приняли участие 7 участников. Ее стартовая цена составляла более 132 миллионов гривень.

"Распределение вырученных средств будет происходить по принципу 30/70: 30% пойдет в государственный бюджет; 70% пойдет на восстановление тюремной инфраструктуры, и "большая распродажа тюрем" превратится в "большое строительство тюрем"", - написал Малюська.

Победителем стала львовская компания ООО "Девелопмент Инжиниринг Сервис".

Как сообщили в Министерстве юстиции, львовская исправительная колония состоит из двух частей и имеет здания общей площадью 39,8 тыс. м2 на земельном участке площадью 13 гектаров. Тюрьма не функционирует по назначению с начала 2018 года.

Читайте такжеВ Минюсте рассказали, сколько удалось заработать на платных камерах в СИЗО

"Приватизация позволит привлечь средства на развитие новой тюремной инфраструктуры за пределами города, которая будет соответствовать европейским стандартам, а также пополнить государственный бюджет и превратить городскую территорию в современное пространство", - отметили в Минюсте.

Продажа тюрем в Украине

6 августа 2020 года Малюська объявил о начале продажи в Украине тюрем, которые не используются. По его словам, скорее всего тюрьмы потеряют свое целевое назначение и будут уничтожены.

При этом министр подчеркнул, что продажа тюрем не означает то, что осужденных будут выпускать на свободу. "Просто у нас слишком много избыточного имущества, на содержание которого мы тратим средства. Вот с него как раз и начинается продажа", - пояснил он.

По словам министра, на продажу будут выставлять "замороженные" тюрьмы, которые не используются, но на охрану которых необходимо тратить средства.

В то же время Малюська прогнозировал строительство новых объектов сети исполнения наказаний.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий