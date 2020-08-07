В Минюсте назвали три этапа распродажи украинских тюрем и конечную цель процесса

Новые СИЗО будут строить в промышленной зоне или вне городов.

Министр юстиции Денис Малюська анонсировал три волны продажи украинских тюрем и следственных изоляторов.

Об этом он рассказал в эфире канала "Украина 24".

По его словам, продавать будут учреждения в центрах городов и те, которые не используются.

"Мы запланировали несколько волн продаж. Первая волна продаж - это тюрьмы, которые не используются, на которые мы тратим средства, чтобы их содержать. Вторая волна - будем продавать СИЗО в центрах городов. А за средства, полученные от продаж первой волны, мы построим новые СИЗО в промышленной зоне или вне городов. Соответственно, СИЗО переедут за пределы городов, место освободится, здания в центрах городов мы также продадим. И третья волна - это сеть тюрем, которые мы будем продавать", - рассказал он.

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Конечной целью этого процесса Малюська назвал восстановление инфраструктуры пенитенциарной системы.

"Первая волна - замороженные тюрьмы, вторая волна - СИЗО, третья волна — тюрьмы, которые сейчас функционируют. Мы не хотим брать средства налогоплательщиков. Мы хотим за счет существующей инфраструктуры развиваться и за 10 лет восстановить полностью всю инфраструктуру", - пояснил министр.

Как сообщал УНИАН, в Украине предполагается дополнительное закрытие восьми тюрем, также планируют запустить продажу замороженных и освобожденных тюрем.

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