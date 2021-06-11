Она расположена во Львове, ее владельцем стала одна из компаний группы SoftServe.

На месте первой приватизированной в Украине бывшей тюрьме будет кампус.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины на своей странице в Facebook.

"Владельцем территории бывшей исправительной колонии на Хуторовке во Львове - первой приватизированной бывшей тюрьмы в Украине - стала одна из компаний группы SoftServe. Компания планирует возвести во Львове кампус, который будет содержать ряд инфраструктурных объектов и офисов", - говорится в сообщении.

Министр юстиции Денис Малюська напомнил, что продать тюрьму на аукционе через Prozorro удалось достаточно успешно.

"Цена лота превзошла все наши ожидания - более 370 млн грн решил заплатить покупатель за такое недвижимое имущество. Знаю, что была большая обеспокоенность у жителей города о том, что же будет построено на территории тюрьмы, потому что территория огромная - более 10 га. По сути, речь идет о целом квартале города", - отметил он.

Читайте такжеКабмин хочет сокращать заключенным сроки за содержание в непригодных для жизни тюрьмахПо словам соучредителя и члена Совета директоров компании SoftServe Олега Дениса там "будет создан квартал, где можно будет собрать таланты и иметь все условия для развития этих талантов в городе, иметь футуристические офисы, учреждения образования".

Городской голова Львова Андрей Садовый считает, что целесообразно было бы провести архитектурный конкурс для определения лучшего проектного решения территории.

"Я волновался больше всего, потому что район специфический, очень большая застройка. Были предостережения, что какая-то строительная компания застроит все там жильем. Но этого не произошло. Компания SoftServe - одна из самых крутых компаний, которая в принципе есть на рынке IТ сегодня в Украине", - утверждает он.

Предполагается, что первым шагом после легализации всех документов будет проведение архитектурного конкурса с привлечением международных архитектурных компаний, потому что это должны быть здания, которые станут памятником архитектуры XXI века.

"Там будет школа, садик, спортивная инфраструктура и там будут рабочие места. Это очень важно для города. Для меня как для городского головы задача №1 - создание рабочих мест", - добавил Садовый.

Продажа тюрем в Украине: что известно

В начале 2021 года Минюст совместно с Фондом госимущества Украины объявил о начале "большой приватизации тюрем". Планируется выставить на прозрачные аукционы имущество 35-ти исправительных учреждений, находящихся в "законсервированном" состоянии.

Отмечается, что каждое из этих заведений, расположенных по всей территории Украины, уже прекратило свою профильную деятельность.

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Автор: Надя Пришляк