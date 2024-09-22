Юрист отметила, что советовала Софии Особе не подвергать себя опасности.

Адвокат дочери Ирины Фарион Наталья Романик высказала свое мнение относительно того, есть ли угроза жизни дочери Ирины Фарион - Софии Особе.

"Думаю, существует. Все просто - закон больших чисел. Посмотрите видео госпожи Ирины, оцените количество просмотров. Теперь то же самое, относительно госпожи Софии. Из тех миллионов просмотров, негативных комментариев, по закону больших чисел можно просчитать значительное количество не только ботов, но какое-то количество возможных последователей "туриста в панамке". Я советовала госпоже Софии не подвергать себя опасности, но она - дочь своей мамы, она с открытым забралом воюет за свою маму. Хоть и не одобряю это подвергание опасности, но понимаю ее", - подчеркнула адвокат в интервью для издания "Украинские новости".

Также она прокомментировала решение суда арестовать имущество Ирины Фарион, которое она имела во время убийства. Журналист издания спросил у юриста, как она может оценить это решение об аресте вещей, в котором речь шла, по его словам, и о нижнем белье.

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"О белье отдельная тема... точнее об уровне журналистики. Нашу первую с потерпевшей Софией пресс-конференцию я начала с обращения к журналистскому сообществу не придумывать сенсаций, не создавать фейковых новостей и не мешать следствию. Представителей отдельных СМИ это сильно триггернуло, что даже произошла "оговорка по Фрейду". Надеюсь это исключение, которое только подтверждает правило - "копаться в чужом белье - моветон (с французского mauvais ton - дурной тон, - ред.)", "делать новость из количества и цвета нижнего белья Ирины Фарион" - это опуститься до уровня вуайериста, до уровня извращенного подглядывающего за ее личной жизнью. Это низко и отвратительно", - отметила она.

В то же время журналист спросил у юриста, кто может быть причастен к убийству Ирины Фарион. Он предположил, что это могли бы быть русскоязычные, с которыми у нее был конфликт, к примеру, военные "Азова", на что Романик ответила:

"Давайте на примере именно Фарион. Была сверхмощная фигура - правдомыслица, которая не выбирала слов. Точнее выбирала, но на украинском, потому что правда для нее была превыше всего. Она боролась не против людей, а против идей. В этой борьбе наживала себе оппонентов, (сознательно не называю их врагами). Вы спрашивали о моем мнении ... я не думаю что за этим стоят военные "Азов". Могу аргументировать на уровне ценностей, идей, которые у них были одни - свобода, независимость, украинское государство", - отметила юрист.

По мнению адвоката, за убийством Фарион стоят россияне и их последователи.

"Сознательная москалота и их последователи, потому что отдельные из них уже поняли, что Степан Бандера, это не комбат в ВСУ. Что он является проводником нации, идеологом, которого уже убить нельзя. Можно убить другой символ борьбы за национальную Идею - Фарион ... Янычары. Одно емкое слово. Эти люди имеют украинские корни, но молоко они сосали от российской буренки. То неудивительно, что так реагируют, то неудивительно, что они хотели бы уничтожить госпожу Ирину", - добавила она.

Ирина Фарион - последние новости

Также адвокат Наталья Романик заявила, что подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко несомненно был на месте преступления, об этом свидетельствуют новые доказательства. По ее словам, 19 сентября Зинченко продлили меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог еще на 60 суток - до 17 ноября.

В то же время адвокат подозреваемого Игорь Сулима отметил, что парень не имел связей с Россией. Он отметил, что мотив для убийства в этом аспекте должен быть серьезным.

"Это или собственные неприязненные отношения - их нет, потому что она у него не преподавала, он даже не знал ее до этого. Какой-то его пророссийский след, чего тоже нет. Я думаю, что общество убедится, что это очень адекватный и умный человек", - подчеркнул он.

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