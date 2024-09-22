По словам Натальи Романик, того что есть в деле, уже достаточно, чтобы подозреваемый из подсудимого стал обвиняемым.

Работу следствия по делу об убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион можно оценить на 12 баллов по 12-балльной шкале. Об этом в интервью Украинским новостям сказала адвокат дочери Фарион Софии Особи Наталья Романик.

По ее словам, того что есть в деле, уже достаточно, чтобы подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко из подсудимого стал обвиняемым.

"Если кто-то был причастен, то это лицо установят. Это дело чести нашей полиции. Именно поэтому следствие найдет каждого, кто прямо или косвенно был причастен. Поэтому мой совет - идти и давать показания. Даже если просто человек видел этого "туриста в панаме", или чем-то бессознательно помог ему", - посоветовала юрист.

Она также отметила, что Зинченко не должен признавать свою вину и давать любые показания.

"Это его право. Он не должен свидетельствовать против себя. Считает, что является мудрым и хитрым. Но не таким уж и мудрым, как оказалось", - говорит адвокат.

Романик также прокомментировала информацию о том, что Зинченко боится за свою жизнь.

"Я недавно вносила залог за другого клиента, который столкнулся с подозреваемым Зинченко в СИЗО и рассказал, что тот в коридорах СИЗО ходит уверенно, улыбается. Если это правда, что Зинченко так волнуется за свою жизнь, то я, как представитель потерпевшей, буду делать все для его безопасности. Сделаю все, чтобы он оставался в СИЗО, там круглосуточный надзор и охрана", - отметила юрист.

На вопрос, можно ли расценивать как угрозу слова дочери Фарион в адрес подозреваемого с пожеланиями его смерти, она ответила категорически.

"Я понимаю Софию. Она потеряла Маму не в ДТП, а в результате продуманного, жестокого, дерзкого убийства. Словосочетание "сгниешь в тюрьме" семантически соответствует "будешь сидеть пожизненно". Это не угроза, это позиция потерпевшей - "пожизненно", - резюмировала юрист.

Убийство Ирины Фарион - последние новости

Как сообщал УНИАН, адвокат дочери Ирины Фарион Наталья Романик ответила, есть ли угроза жизни ее клиентки. Она отметила, что советовала Софии Лице не подвергать себя опасности.

Ранее Романик сообщила, что подозреваемый в убийстве Фарион был на месте преступления "с вероятностью 99,99%.

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