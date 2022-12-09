В тот день Вадим Ворошилов сбил 5 "шахедов" в Винницкой области и не дал самолету упасть в жилом районе.

Украинский летчик Вадим "Karaya" Ворошилов, который получил звание Героя Украины, рассказал, как ему удалось спасти свою жизнь после повреждения самолета в день, когда он сбил 5 "шахедов" над Винницкой областью.

Как он рассказал в разговоре на ютуб-канале Воздушных Сил Украины, тогда его день начался в 4 утра.

"Мое утро началось в 4 часа. Подали сигнал "воздух". Один летчик уничтожил 2 "шахеда" на юге Украины. Следующим пошел я. Также уничтожил 3, выполнил посадку на оперативном аэродроме. Дальше был рабочий день по другим задачам, и вечером снова это нашествие началось. Выполнил взлет с оперативного аэродрома на юге Украины и далее уже выполнял уничтожение воздушных целей над небом Винницкой области. При подходе к Виннице я визуально ее наблюдал. Выполнил наведение и перехват 5-й воздушной цели и, к сожалению, при ее уничтожении обломками было повреждено мое воздушное судно", – рассказал летчик.

По словам пилота, кровь мешала ему полноценно оценить ситуацию. Однако он все же сумел отвести самолет от населенного пункта.

"Произошло разрушение фонаря. Это стекло кабины простым языком. И разрушение передней части – носовой самолета. Не сильно ранен, но кровь мешала полноценно оценить ситуацию. Первая мысль – так не хочется катапультироваться. По курсу увидел какой-то населенный пункт. Тогда я не знал, что это за населенный пункт. Видел только огни. Проверил управление самолета по продольному каналу, к сожалению, он уже был не управляем. По поперечному каналу он управлялся. Увидел перед собой черный участок и установил, что это, вероятно, поле", – рассказывает Герой Украины.

Karaya добавил, что катапультировался, когда пламя уже начало добираться до него.

"Далее начался пожар внутри кабины самолета. Когда пламя начало добираться до меня, я совершил катапультирование. Без промедлений, как учила книжка. Я до двух минут спускался на парашюте. Успел за все подумать, все увидеть и спланировать дальнейшие действия после приземления", – вспоминает мужчина.

Кроме того, летчик рассказал историю, почему сразу же после катапультирования сделал фото.

"Я достал телефон, чтобы убедиться и оценить ситуацию относительно моего здоровья, спрогнозировать дальнейшие действия после приземления, какую медицинскую помощь мне в первую очередь предоставить себе. Использовал, как зеркало. Вспомнил ребят. Когда самолет исчезает с радаров, все начинают волноваться до момента, когда летчик выйдет на связь. Фото – это посыл, что нашу нацию не сломать. Не важно, в какой украинец бы ни был ситуации, он видит лишь светлое будущее", – пояснил Ворошилов.

Вадим "Karaya" Ворошилов: что известно о пилоте

Вадим Ворошилов родился в Кременчуге Полтавской области. В 2011 году он закончил обучение в военном лицее, где и получил навыки пилота.

Вечером 12 октября 2022 года сообщалось, что вблизи Винницы украинский истребитель потерпел крушение. Пилот катапультировался и чувствует себя хорошо. Им оказался Вадим Ворошилов.

Президент Владимир Зеленский присвоил пилоту звание Героя Украины. Кроме того, Вадиму Ворошилову вручен орден "Золотая Звезда".

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