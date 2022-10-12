Причины аварии устанавливаются.

Вечером поблизости Винницы украинский истребитель потерпел крушение, пилот катапультировался и чувствует себя хорошо.

Об этом говорится в сообщении на странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"12 октября около 21 часа вблизи Винницы потерпел крушение истребитель одной из бригад тактической авиации Воздушных сил. Летчик успешно катапультировался, чувствует себя хорошо. Он выполнял боевую задачу по уничтожению над Винниччиной вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136", - отметили в Воздушных силах.

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Отмечается, что в этот день пилот уже уничтожил пять "шахидов": три - на юге Украины и два - над Винницей. А накануне, во время массированного ракетного обстрела, сбил две крылатые ракеты оккупантов.

"По неустановленным техническим причинам летчик начал терять управление машиной, но сделал все возможное, чтобы увести самолет подальше от Винницы, и... катапультировался. Причины аварии устанавливаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук инициировал ходатайство о присвоении пилоту высокого звания Героя Украины.

Иранские дроны-камкадзе в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 12 октября, председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что в небе над Винницкой областью сбито два вражеских дроны-камикадзе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия заказала у Ирана 2 тысячи 400 дронов Shahed.

За последние сутки украинские зенитчики в Николаевской области сбили 9 иранских дронов Shahed-136.

По словам главнокомандующего ВСУ Залужного, Польша предоставила Украине комплексы, из которых украинцы сбивают иранские дроны.

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