Ему также вручен орден "Золотая Звезда".

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины пилоту Вадиму "Karaya" Ворошилову, которому удалось отвести свой поврежденный самолет от населенного пункта.

"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Ворошилову Вадиму Александровичу – майору", – говорится в указе президента, опубликованном на сайте Главы государства.

Там также указано, что звание присвоено "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу".

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Вадим Karaya Ворошилов - что о нем известно

Ворошилов родился в Кременчуге на Полтавщине, в 2011 году окончил местный военный лицей, впоследствии – Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Находился на военной службе с 2016 по 2021 год, вернулся после полномасштабного вторжения России в Украину. Ведет свой YouTube-канал, где публикует видео полетов.

В октябре 2022 года совершил поступок настоящего героя. Он сбил 2 ракеты оккупантов, а также 5 иранских дронов, летевших над Винницкой областью. После его самолет был поврежден, но пилот увел истребитель от населенного пункта, чтобы не пострадали люди, и смог катапультироваться.

8 августа за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и верность военной присяге он был награжден орденом "За мужество".

А в День ВСУ, 6 декабря 2022 года, майору Ворошилову вручили награду "За заслуги перед Винницей" и денежную премию.

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