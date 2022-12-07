Летчик отметил, что такой ценой мы боремся за свою свободу и независимость Украины.

Известный украинский летчик Вадим Ворошилов с позывным Karaya поделился реальным фото после успешной работы сил ПВО. Снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

"На видео полетов все очень красиво, самолеты летают, ракеты отстреливаются, но к сожалению, нет понимания того, что происходит за кадром, поэтому я решил выложить фото без редактирования", — написал пилот.

Отметим, что на фото лицо Ворошилова окровавленное, его глаза уставшие. Но, судя по поднятому пальцу вверх, он не теряет позитивного настроя даже в столь сложные моменты.

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Вадим Ворошилов Karaya - что о нем известно

Ворошилов родился в Кременчуге. В 2011 году он закончил местный военный лицей, где и получил навыки пилота.

В октябре 2022 года пилот сбил 2 ракеты оккупантов, а также 5 иранских дронов, летевших над Винницкой областью, но тогда ему пришлось катапультироваться из-за повреждения самолета. Вместе с этим, пилот отвел истребитель от населенного пункта, чтобы не пострадали люди.

Ворошилов ведет свой YouTube-канал, где публикует видео полетов.

Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук инициировал присвоение пилоту высокого звания Героя Украины.

В День ВСУ, 6 декабря 2022 года, майору Вадиму Ворошилову на псевдо Karaya вручили награду "За заслуги перед Винницей". Также пилот получил денежную премию в размере 30 тысяч гривень.

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