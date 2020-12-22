В 15:00 предприниматели намеревались отправиться на Банковую.

В 13:00 частные предприниматели снова вышли на акцию протеста в центре Киева.

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Участники движения SaveФОП собрались на Майдане, оттуда они отправляются на Банковую к президенту. За акцией следят правоохранители.

В комментарии корреспонденту ТСН организатор акции признался, что после Офиса президента они могут наведаться ко Дворцу "Украина", где сегодня проходят съемки новогоднего эпизода телешоу команды "Квартал 95".

В 15:00 предприниматели отправились на Банковую.

Требования протестующих

Предприниматели не удовлетворены введением локдауна с 8 по 24 января. Кроме того, они выступают против намерения ужесточить налоговую политику и ввести кассовые аппараты для большинства категорий ФЛП.

Верховная Рада 1 декабря после многочисленных акций уже одобрила компромиссный проект закона, который отложил введение кассовых аппаратов на год. Но, по мнению протестующих, этого недостаточно.

Учитывая, что парламент уже ушел на зимние каникулы, главный удар сегодня на себя возьмет Офис президента и Кабмин.

Пробки в Киеве

В связи с анонсом массовых мероприятий полиция перекрыла ряд улиц, согласно маршруту предпринимателей. 22 декабря там могут наблюдаться пробки.

Майдан Незалежности – улица Крещатик – Бессарабская площадь – улица Круглоуниверситетская – улица Лютеранская – улица Шелковичная – улица Михаила Грушевского – Европейская площадь – Майдан Незалежности.

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Автор: УНИАН