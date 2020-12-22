В 13:00 частные предприниматели снова вышли на акцию протеста в центре Киева.
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Участники движения SaveФОП собрались на Майдане, оттуда они отправляются на Банковую к президенту. За акцией следят правоохранители.
В комментарии корреспонденту ТСН организатор акции признался, что после Офиса президента они могут наведаться ко Дворцу "Украина", где сегодня проходят съемки новогоднего эпизода телешоу команды "Квартал 95".
В 15:00 предприниматели отправились на Банковую.
Требования протестующих
- Предприниматели не удовлетворены введением локдауна с 8 по 24 января. Кроме того, они выступают против намерения ужесточить налоговую политику и ввести кассовые аппараты для большинства категорий ФЛП.
- Верховная Рада 1 декабря после многочисленных акций уже одобрила компромиссный проект закона, который отложил введение кассовых аппаратов на год. Но, по мнению протестующих, этого недостаточно.
- Учитывая, что парламент уже ушел на зимние каникулы, главный удар сегодня на себя возьмет Офис президента и Кабмин.
В связи с анонсом массовых мероприятий полиция перекрыла ряд улиц, согласно маршруту предпринимателей. 22 декабря там могут наблюдаться пробки.
Майдан Незалежности – улица Крещатик – Бессарабская площадь – улица Круглоуниверситетская – улица Лютеранская – улица Шелковичная – улица Михаила Грушевского – Европейская площадь – Майдан Незалежности.
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