На площади и улицах вокруг храма, где проходит церемония прощания, негде яблоку упасть.

Во Львове продолжается церемония прощания с профессором и экс-народным депутатом Ириной Фарион. Проститься пришли коллеги, родные, бывшие студенты и сторонники общественной деятельницы.

По данным корреспондента УНИАН, на площади возле Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла и прилегающих улицах яблоку негде упасть - попрощаться с Ириной Фарион пришли тысячи людей. Большинство из них в вышиванках, также есть бойцы легиона "Свобода". У присутствующих в руках венки и цветы.

В толпе люди обсуждают то, кому выгодно убийство политика, и высказывают различные предположения.

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Похоронят Фарион 22 июля на Лычаковском кладбище. Неподалеку от могилы композитора Владимира Ивасюка.

Убийство Ирины Фарион

В деятельницу неизвестный стрелял вечером 19 июля возле ее дома на улице Масарика. Пуля попала в голову. Поздно вечером того же дня медики сообщили, что ее ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Правоохранители сначала квалифицировали нападение на Ирину Фарион как "покушение на умышленное убийство". Офис генерального прокурора ночью 20 июля переквалифицировал преступление на умышленное убийство.

Ирине Фарион было 60 лет. Она была депутатом Верховной Рады седьмого созыва в 2012-2014 годах от партии ВО "Свобода". Имела радикальные взгляды по вопросам функционирования украинского языка, некоторые ее высказывания вызвали громкие публичные дискуссии.

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