Она считает, что дети таких беженцев вырастают в "русском мире", и поэтому они потерянные граждане для Украины.

Беженцы, которые уехали за границу от войны и говорят там на русском языке, не собираются иметь с Украиной ничего общего.

Такое заявление сделала писательница и переводчица Евгения Кузнецова в интервью Video NV.

"Эти люди уже никогда не собираются иметь ничего общего с Украиной. Выезжают, выдергивают своих детей из украиноязычного контекста полностью, дети в школах говорят на других языках и тусуются с русскоязычными. Вступают в группы"Русскоговорящие в Берлине" и так далее. Там могут быть и украинцы, и на аватарке украинский флаг. Но больше там украинского нет нигде. И вырастают дети в "русском мире", просто потерянные граждане для Украины", - высказала свое мнение Кузнецова.

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Украинские беженцы за рубежом

14 апреля стало известно, что власти Чехии испугались вероятного массового приезда украинских военных. Чешская служба информации о безопасности предупредила, что послевоенный период может принести приток украинских военных.

А 15 апреля исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий сообщил, что обратно в Украину хотят вернуться около 20-30% беженцев, которые из-за войны выехали в Евросоюз. Социолог добавил, что страны, в которых проживает наибольшее количество украинских беженцев, не обременены их содержанием.

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