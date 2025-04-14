Чешская служба информации о безопасности предупредила, что послевоенный период может принести приток украинских военных.

Власти Чехии готовятся к тому, что после окончания войны украинские военные начнут массово прибывать в страну, чтобы воссоединиться со своими семьями.

В настоящее время в Чехии проживает более 380 тыс. украинских беженцев - в основном это женщины и дети, и чешские чиновники опасаются того, что в страну приедут мужчины с боевым опытом, и, мол, они могут нарушить правопорядок, пишет Euractiv.

Издание отметило, что государство уже готовится к возможным вызовам, особенно с точки зрения нацбезопасности и успешной интеграции тех, кто получил травму на войне.

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Чешская служба информации о безопасности предупредила, что послевоенный период может принести приток украинских военных, которые имеют психологические травмы и, в некоторых случаях, уязвимы для вербовки преступниками.

"Мы должны ожидать, что многие ветераны могут приехать в Чехию, чтобы воссоединиться со своими семьями. Некоторые из них могут найти работу в организованной преступности", - прокомментировал опасения властей Ладислав Штиха, представитель разведывательных служб Чехии.

Поэтому страна должна быть готова к укреплению внутренней безопасности, разработке процедур для долгосрочного взаимодействия с теми, кто прибывает, и успешной интеграции их в общество.

"Еще одним последствием окончания войны в Украине является незаконная торговля оружием, большие партии которого наверняка появятся на черном рынке после войны", - добавил он.

Украинские беженцы в Чехии

Ранее появились данные, что Чехия разрешит гражданам Украины остаться в стране. Украинские беженцы могут изменить свой статус с временной защиты на специальное разрешение на долгосрочное проживание. Тем не менее, воспользоваться такой возможностью смогут только достаточно обеспеченные украинские беженцы.

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