По словам социолога, "таких людей не большинство".

Несмотря на все выгоды жизни за рубежом, обратно в Украину хотят вернуться около 20-30% беженцев. Об этом заявил исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий в эфире "Украинского Радио".

Он отметил, что украинские беженцы, которые из-за войны уехали в определенные страны ЕС, часто переезжают в другие государства из-за лучших условий жизни. По словам социолога, "евросоюзовская миграция" происходит интенсивно.

"В начале полномасштабного российского вторжения в Украину больше всего беженцев было в Польше. Сейчас украинских беженцев больше всего в Германии. Это связано с разным уровнем социальных выплат, решением жилищного вопроса и возможностей трудоустройства. Многих людей мотивирует перемещаться туда, где лучшие условия", - объяснил Грушецкий

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Чем больший уровень комфорта украинцы имеют за рубежом, тем большие требования они выставляют в опросах по возвращению в Украину, поделился социолог. Он отметил, что некоторые из этих требований почти нереально выполнить со стороны нашей страны.

"Конечно, есть определенная доля людей, которые, несмотря на все выгоды за рубежом, хотят вернуться домой. К сожалению, таких людей не большинство - примерно 20-30%. Большинство руководствуются бытовыми интересами, и чем больше времени проходит, тем больше такие люди укореняются. Этих факторов много. Это не только комфорт. Это зависит от того, есть ли в семье дети, ходят ли они в школу и тому подобное. Это вопрос и того, откуда люди выехали: одно дело Киев или Львов, а другое - прифронтовые города, которые постоянно обстреливаются Россией. Также важно, есть ли у людей жилье, в которое возвращаться и место работы", - подчеркнул Грушецкий.

Социолог добавил, что страны, в которых проживает наибольшее количество украинских беженцев, не обременены их содержанием.

"Несмотря на официальные заявления, что беженцы должны вернуться в Украину, объективно топ стран, где больше всего украинских беженцев, понимают, что их не обременяет содержание таких людей. Да, есть определенные социальные расходы, но мы говорим о людях младшего и среднего возраста, о большом количестве детей, которые легко ассимилируются в общество и усиливают его. Поэтому сложно представить, что будут созданы условия, которые будут мотивировать уехать из этих стран. Многие страны Европы хотели бы, чтобы украинские беженцы остались", - считает Грушецкий.

В разговоре с журналистами социолог заявил, что в целом население ЕС имеет спокойную позицию относительно украинских беженцев. Тем не менее он отметил, что есть и группы лиц, которые негативно относятся к украинцам.

"Мы видим в Европе различия между взглядами политических элит и населения. Например, большинство опрошенных немцев против предоставления нам оружия, поскольку считают, что это приведет к эскалации. Вместе с тем, они нас поддерживают. В случае с беженцами аналогичная ситуация. Люди в Европе осознают пользу от беженцев. Однако, когда люди абстрагируются, они начинают реагировать на правопопулистские упреки в отношении эмигрантов. Украинцев могут использовать как политическую "пугалку" на выборах. Хотя в целом население Европы имеет спокойную позицию относительно украинских беженцев", - сказал Грушецкий.

Украинцы за границей - важные новости

Ранее исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий посчитал, сколько на самом деле украинцев находятся за границей. По его словам, больше всего украинцев выехало в 2022 году, частично в 2023 году.

Кроме того, старший научный сотрудник института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко назвала страны с наибольшим количеством трудоустроенных украинцев. Отмечается, что в Польше менее строгие требования к знанию языка и больше возможностей для украинцев устроиться на работу без особых дополнительных требований.

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