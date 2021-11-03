По словам инфекционистки, она более чем 1,5 часа пыталась добраться на рабочее место.

Марш против вакцинации от COVID-19 в Киеве заблокировал движение транспорта и помешал многим людям добраться на работу, в том числе сотрудникам медицинской сферы.

На это пожаловалась врач-инфекционист медицинской сети "Добробут" Станислава Гапонова у себя в Facebook.

"Это не просто дно! Это что-то невероятное. Сначала не поверила своим глазам. Присмотрелась - таки да. Сотни молодых трудоспособных людей вышли утром рабочего дня на митинг против вакцинации. Это сюр. Я, инфекционист, не могу доехать на свой прием, где я буду лечить людей от ковида, а некоторых отправлять в стационар, потому что мне перекрыли дорогу "антивакцинаторы". Моему папе 80 лет. Он хочет третью дозу вакцины. А 30-летние люди живут с представлениями из каменного века", - написала она.

По словам врача, она более чем 1,5 часа не могла доехать на рабочее место.

Читайте такжеЖурналисты купили поддельный COVID-сертификат от клиники "Добробут" и показали его в прямом эфире"Я когда-нибудь напишу рассказ или повесть. Или роман. О своей работе, о пандемии ковид, о врачах и пациентах, а фабула его будет такая. Главная героиня, врач, едет на работу и думает о 33-летнем здоровом парне, который умер на прошлой неделе в реанимации клиники, где она работает. У него было 100% поражение легких. И тут дорогу ее машине перекрывает толпа "антивакцинаторов". Они смеются, размахивая плакатами, показывают, что никого не пропустят. В той же пробке стоит машина скорой помощи, в которой реанимируют пациента с дыхательной недостаточностью. Это пожилой мужчина. Он еще может говорить. С ним дочь. Он говорит ей: "Видишь, я же просил сделать мне прививку"... Да, я обязательно обо всем этом напишу. Когда выйду на пенсию. А пока я еду на работу... уже 1,5 часа...", - добавила Гапонова.

Марш "антивакцинаторов" в Киеве

Сегодня, в среду, 3 ноября, в украинской столице начался марш "За права" или так называемый марш "антивакцинаторов". Участники акции среди прочего перекрыли весь правительственный квартал, чтобы депутаты шли на работу пешком и мокли.

Противники вакцинации объявили минуту молчания в память о тех, "кто убит вакциной". А также заблокировали в центре столицы авто с бочкой и развернули ее, опасаясь, что в бочке некое вещество, которым их хотят травить.

Коронавирус в Украине

За минувшие сутки 2 ноября в Украине выявили 23 393 новых случая COVID-19. В частности, заболели 1 406 детей и 421 медработник.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Катерина Комолова