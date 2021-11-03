В среду, 3 ноября, в столице проходит марш противников вакцинации.

В среду, 3 ноября, участники марша "антивакцинаторов" в Киеве отметились странной выходкой.

Читайте такжеНадежда Савченко заявилась на марш "антивакцинаторов" в Киеве (видео)Об этом сообщает из-под здания Рады корреспондент УНИАН и публикует соответствующие фото.

Так, митингующие против вакцинации заблокировали в центре столицы авто с бочкой и развернули ее. Они опасаются, что в бочке некое вещество, которым их хотят травить.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября в центре Киева проходит акция противников обязательной вакцинации. Участники мероприятия, в частности, заблокировали движение в правительственном квартале.

Позже началось вече участников этого марша, около 3 тысяч противников обязательной вакцинации и карантинных мероприятий собрались на площади Конституции. Они выступают против вакцинации от COVID-19, а также карантинных мер, связанных с пандемией. Они говорят, что являются свободными людьми, которым никто не сможет навязать вакцинацию, а также ношение масок.

Также они называют недееспособными президента и правительство и заявляют, что не будут выполнять постановления правительства и законы, которые накладывают карантинные ограничения на граждан, и не собираются носить маски и делать прививки.

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Автор: Ольга Робейко