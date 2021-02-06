Пользователи соцсети присоединились к поздравлению Зеленского.

Президент Владимир Зеленский поздравил жену с днем рождения.

Поздравление глава государства разместил в Instagram.

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В пожеланиях в форме стиха он выразил благодарность первой леди за поддержку и за детей, а также отметил решающую роль Елены Зеленской в его карьере.

"С днем Рождения, моя. / Обожаю мысли твои. / Спасибо за то, что было. И, надеюсь, еще будет. / За правду, за глаза, за шутки, / За то, кем без тебя не стал бы. / За то, что наши дети / Лучшие (для меня) в мире. / Спасибо за все".

К слову, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский тоже праздновал свой день рождения. По этому случаю первая леди опубликовала в социальной сети теплую семейную фотографию и поблагодарила мужа за совместную жизнь.

Зеленский состоит в браке с женой с 2003 года, с которой до свадьбы встречался около 7 лет. Они учились в параллельных классах в школе.

В 2008 году в семье появилось пополнение – дочь Саша. А в начале 2013 года - сын Кирилл.

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Автор: УНИАН