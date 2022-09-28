Две трети украинцев готовы снизить желаемую зарплату в случае сложностей с трудоустройством.

Украинцы недовольны уровнем доходов, однако ради трудоустройства готовы снизить зарплатную планку.

Об этом говорится в переданном УНИАН исследовании экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua.

Отмечается, что 40% украинцев потеряли работу в результате войны и не имеют основного источника заработка. Сократили зарплаты четверти (28,7%) опрошенных специалистов.

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Сохранился уровень окладов на довоенном уровне, однако зарплаты выплачивают с задержками у 6,3% работников. Зарплата осталась на довоенном уровне лишь у каждого пятого опрошенного специалиста. Правда, есть небольшое количество тех работников, у кого увеличился оклад с начала войны. Повезло таким образом лишь 4,5% опрошенных специалистов.

"Сложные экономические условия, снижение зарплат и повышение цен вызывают недовольство граждан уровнем зарплаты. Более половины украинцев отметили, что их не устраивают суммы ежемесячной компенсации за их труд. Абсолютную неудовлетворенность озвучила четверть (25,7%) опрошенных специалистов, еще 28,5% отметили умеренную неудовлетворенность зарплатой", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что кризис на рынке труда принуждает украинцев к уступкам в размере заработной платы, несмотря на то, что они и так не слишком довольны уровнем доходов. Специалисты стоят перед выбором – или снизить свои зарплатные пожелания и получить работу, или продолжать сложный поиск работы в условиях дефицита вакансий, высокой конкуренции и завышенных требований работодателей к кандидатам.

"Две трети украинцев готовы снизить желаемую зарплату в случае сложностей с трудоустройством. Есть даже такие, кто согласится на любую зарплату, которую предложат, лишь бы устроиться на работу. Такое намерение озвучили 8,1% опрошенных", - сказано в исследовании.

Также отмечается, что каждый пятый специалист готов снизить желаемую зарплату не более чем на 5%, еще столько же украинцев готовы снизить планку на 6-15%. Ради трудоустройства готовы уменьшить желаемый оклад на четверть 8,8% опрошенных украинцев.

Данные получены в результате исследования, проведенного кадровым порталом grc.ua в августе-сентябре 2022 года. В опросе приняли участие 2600 украинцев, работников компаний различных отраслей во всех регионах Украины.

Работа во время войны:

21 апреля Верховная Рада приняла закон, который упростил процедуру получения статуса безработного и назначения пособия по безработице во время войны. В частности, на время действия военного положения и в течение 180 календарных дней после его прекращения или отмены закон предусматривает предоставление статуса зарегистрированного безработного без требований, применяемых при обычной процедуре, внутренне перемещенным лицам (ВПО), имеющим документов. Кроме того, урегулирован вопрос предоставления статуса безработного ВПО, у которых не разорваны трудовые отношения с работодателем.

По состоянию на 29 апреля 2022 года количество вакансий в Украине уменьшилось в 20 раз по сравнению с довоенным временем.

В исследовании отмечается, что открываются вакансии преимущественно на замену уехавших сотрудников или предприятия после релокации ищут работников на новом месте.

30 мая 2022 года в Центре занятости назвали самые нужные профессии во время войны.

По состоянию на 7 июня падение зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем. Больше всего таких - в добывающей промышленности и строительстве.

По состоянию на 12 июня 2022 года спрос на рабочие специальности стал более ощутимым на украинском рынке труда: в июне количество вакансий в этой сфере выросло на 20% по сравнению с предыдущим месяцем.

В июне на украинском рынке труда прекратилось снижение уровня зарплат.

По состоянию на 30 июня 2022 года почти 40% украинцев вернулись на работу.

По данным сайта по поиску работы Work.ua в июле количество вакансий выросло на 14%.

Наибольшее количество открытых вакансий в августе на украинском рынке труда - это предложения работы для специалистов сферы ритейла и менеджеров по продажам. По состоянию на начало августа, по данным Государственного центра занятости, в Украине официально было зарегистрировано 293 тысячи безработных.

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