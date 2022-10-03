В этом году статус безработного имели более 700 тысяч человек.

По состоянию на начало октября в Украине официально зарегистрировано 260 тысяч безработных.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщила директор департамента Государственного центра занятости Любовь Бершадская.

"Статус безработного имели более 700 тысяч человек. Это меньше, чем в прошлом году, но есть и объективные причины. Очень много людей, уехавших за границу. Есть большое количество территорий, которые не подконтрольны Украине, но возвращаются постепенно. Хотя мы не прекращаем обслуживание граждан, если они обращаются с территорий, где ведутся боевые действия, или временно оккупированы, но поиск работы в полной мере мы там провести не можем. Поэтому в течение девяти месяцев было более 700 тысяч, а по состоянию на 1 октября это 260 тысяч", - сказала она.

Видео дня

Безработица в Украине

Как сообщал УНИАН, исследование кадрового портала grc.ua показало, что абсолютное большинство (98%) соискателей работы в Украине сталкиваются с проблемами при трудоустройстве во время войны.

Украинцы недовольны уровнем доходов однако ради трудоустройства готовы снизить зарплатную планку две трети опрошенных (в опросе приняли участие 2 600 украинцев).

По состоянию на начало августа, по данным Государственного центра занятости, в Украине официально было зарегистрировано 293 тысячи безработных, что на 7% меньше, чем было по состоянию на 24 февраля.

21 апреля в Украине был принят закон, который упростил процедуру получения статуса безработного и назначение пособия по безработице во время войны. В частности, на время действия военного положения и в течение 180 календарных дней после его прекращения или отмены закон предусматривает предоставление статуса зарегистрированного безработного без требований, применяемых при обычной процедуры, внутренне перемещенным лицам (ВПО), которые не имеют документов. Кроме того, урегулирован вопрос предоставления статуса безработного ВПЛ, у которых не разорваны трудовые отношения с работодателем.

В Украине минимальная сумма помощи безработным составляет 1 000 - 1 800 гривен. В среднем пособие по безработице составляет 4 600 гривен. Максимальная помощь-9 750 гривен. Расчет суммы производится индивидуально, она зависит от страхового стажа человека и заработной платы, которую он получал на последнем месте работы.

Вас также могут заинтересовать новости: