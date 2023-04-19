Бывший народный депутат-коммунист пытался убедить людей в "правильности" действий Кремля.

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего народного депутата третьего созыва от запрещенной Коммунистической партии Украины. Он раздавал в Харьковской области "агитки" в поддержку российских оккупантов.

Как сообщили в СБУ, после начала полномасштабного вторжения России в Украину мужчина поддержал российских захватчиков и решил помогать им в войне против нашего государства.

"Злоумышленник собственноручно раздавал пророссийские агитационные листовки жителям Харьковского района и пытался убедить их в "правильности" действий Кремля", - говорится в сообщении.

Так, инициированная СБУ комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила незаконность действий вражеского агитатора.

В Харьковской областной прокуратуре добавили, что экс-нардеп активно занимался пророссийской пропагандой. Он производил агитационные открытки в поддержку России и распечатывал их дома на своем принтере.

"После этого бывший нардеп распространял их по Харьковскому району среди местных жителей", - отметили прокуроры.

На данный момент ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о Павле Тищенко.

Задержание предателей Украины

Как сообщал УНИАН, в марте суд заочно арестовал бывшего народного депутата Рената Кузьмина, которого подозревают в государственной измене. Он накануне и после начала полномасштабного вторжения РФ размещал в СМИ и соцсетях пропагандистские материалы в ущерб Украине.

Также в марте Служба безопасности Украины обезвредила в Киеве и еще шести областях подпольные ячейки "Коммунистической партии большевиков". Эту прокремлевскую организацию возглавляет руководитель "центрального комитета большевиков" Юрий Щепков, который находится в Москве.

А в Запорожской области подозрения в госизмене получили пятеро экс-правоохранителей, которые до сих пор прислуживают оккупантам. Коллаборанты насаждают законы РФ, выискивают партизан, агитируют к сотрудничеству с врагом, подавляют сопротивление.

Также в Украине будут судить двух предателей, помогавших ФСБ России совершать хакерские атаки на украинское правительство. Ими оказались бывшие сотрудники СБУ в Автономной Республике Крым, которые в 2014 году перешли на сторону врага и вступили в ряды ФСБ.

Вас также могут заинтересовать новости: