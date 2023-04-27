Впрочем, глава РПЦ почему-то игнорирует украинского коллегу.

Бывший наместник Киево-Печерской Лавры, митрополит УПЦ Московского патриархата Павел (Лебедь), более известный как "Паша Мерседес", пытается связаться с одиозным патриархом РПЦ Кириллом.

Как сообщает российский Телеграм-канал BRIEF, митрополит Павел предпринимает попытки связаться с Кириллом во время пребывания под домашним арестом. Более того, эти попытки достаточно активны.

"Экс-наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел активно пытался связаться с патриархом Кириллом. Однако предстоятель РПЦ и его окружение пока не выходят на связь с митрополитом УПЦ", - говорится в сообщении.

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"Паша Мерседес" под домашним арестом

Митрополита УПЦ МП Павла обвиняют в расовой, национальной, региональной, религиозной дискриминации и по другим признакам, а также за оправдание, признание правомерной, отрицание войны России против Украины, восхваление оккупантов. 1 апреля митрополиту вручили подозрение. Потом суд отправил его под домашний арест.

В суде Павел заявил, что в доме, где он должен находиться домашний арест, нет условий, в частности света. Однако журналисты нашли "маленькую избушку" Мерседеса и поймали его на лжи.

Недавно апелляционный суд оставил Павла под домашним арестом. Он благословил судей и подарил им яйца. Кроме того, Павел жаловался, что находится в доме якобы без света, поэтому не может зарядить электронный браслет для контроля за выполнением меры пресечения. Тем не менее, для контактов с Россией он все же смог зарядить телефон.

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