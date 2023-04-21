Этим он пытался склонить суд к ослаблению меры пресечения.

Митрополит УПЦ МП Павел (Паша Мерседес) на судебном заседании в Киевском апелляционном суде пожаловался, что в доме, где он отбывает домашний арест, якобы нет света. Следовательно, он якобы не может зарядить электронный браслет.

Как сообщает "Укринформ", в доме якобы не только нет света, но и связи.

"Я живу в Воронькове. Вот мне звонят, что у меня разряжается браслет. Чем его зарядить? Света нет. А о связи вообще можно и не говорить", - заявил Павел.

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Не понравилось митрополиту и обязательство носить электронный браслет. Он начал убеждать, что он не выступал и не выступает против Украины.

"Я гражданин своего государства и остаюсь ему верным, поэтому это (домашний арест - УНИАН) влияет на проведение богослужения", - заявил он.

Паша Мерседес под домашним арестом

1 апреля митрополиту УПЦ МП Павлу вручили подозрение. Его обвиняют в расовой, национальной, региональной, религиозной дискриминации и по другим признакам, а также за оправдание, признание правомерной, отрицание войны России против Украины, восхваление оккупантов.

В суде Павел заявил, что в доме, где он должен находиться домашний арест, нет условий, в частности света. Однако журналисты нашли "маленькую избушку" Мерседеса и поймали его на лжи.

Сегодня Апелляционный суд оставил Павла под домашним арестом. Он благословил судей и подарил им яйца.

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