Там он отбывает меру пресечения в виде домашнего ареста.

Журналисты проекта Bihus.Info нашли дом, в котором под домашним арестом находится одиозный митрополит УПЦ МП Павел (Паша Мерседес). Именно этот особняк экс-наместник Киево-Печерской лавры называл "небольшим домом".

После суда по избранию меры пресечения в виде домашнего ареста митрополит пожаловался журналистам, что ему негде его отбывать.

"Небольшой дом, я его продавал - никто не купил. Я оттуда все раздал, были кровати, стиральные машинки, холодильник, четыре иконы забрал", - заявил Павел.

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Однако журналисты нашли этот особняк. Он оказался не таким уж "небольшим".

Журналисты выяснили, что Паша Мерседес отбывает домашний арест в двухэтажном особняке площадью 580 кв. м, построенном на участок в 40 соток. Рядом построен гостевой дом на 170 "квадратов". Есть также беседки и дом охраны.

Митрополит Павел действительно пытался продать дом в 2018 году за 1 млн 300 тыс. долларов. В описании тогда говорилось, что он полностью меблирован изделиями итальянских и английских мастеров, а комнаты отделаны дорогими материалами.

Также отмечалось, что дом очень теплый и уютный. Зато митрополит убеждал, что там "не на чем спать, нет тепла и света".

Паша Мерседес под домашним арестом

Как сообщал УНИАН, 1 апреля митрополиту УПЦ МП Павлу вручили подозрение. Его обвиняют в расовой, национальной, региональной, религиозной дискриминации и по другим признакам, а также за оправдание, признание правомерной, отрицание войны России против Украины, восхваление оккупантов.

Шевченковский суд Киева в этот же день избрал представителю УПЦ МП меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, а также обязали носить электронный браслет.

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