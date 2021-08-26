Если РФ формально сделает квазиреспублики своей территорией, то исчезнет тезис "ихтамнет", отметил бывший чиновник.

Власти Российской Федерации вряд ли пойдут на формальное присоединение так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Если РФ пойдет на такой шаг, то не сможет называть себя только посредников в конфликте, который возник на Донбассе, рассказал бывший глава украинского Министерства иностранных дел Владимир Огрызко в эфире телеканала "Украина 24".

Собеседник отметил, что часть востока нашей страны остается той раной, которую российские власти будут использовать как можно долго.

"Россия вряд ли будет говорить о том, чтобы в какой-то момент присоединить даже формально территорию оккупированного Донбасса…", – сказал экс-чиновник.

Читайте такжеВ Кремле заявили, что кроме России оккупированному Донбассу некому "помогать"По его словам, если РФ присоединит так называемые "ДНР" и "ЛНР", то автоматически станет стороной, с которой продолжают стрелять.

"…Значит, она уже не может сказать, что это делали какие-то боевики, "ополченцы", трактористы. Тогда тезис про "ихтамнет" (Россия утверждала, что на Донбассе нет ее военных – Ред.) исчезает", – полагает Огрызко.

Напомним, Россия в 2014 году пошла на агрессивные шаги против украинского государства – захватила Крым, вторглась на часть Донбасса и поддержала боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Российская сторона утверждает, что ее войска не вторгались на Донбасс, и называет себя "посредником" в конфликте.

На Донбассе проходила антитеррористическая операция, а потом стартовала операция Объединенных сил. В зоне конфликта не раз вводили "режим тишины". Украинская сторона много раз сообщала, что боевики нарушают "тишину".

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Автор: Екатерина Присяжнюк