Выдавать российские паспорта начали еще в июне 2019 года.

Оригинальный билборд появился в Донецкой области. Сообщение адресовано жителям ОРДЛО, которые получили российские паспорта.

Соответствующее фото обнародовал журналист Константин Андриюк в Facebook

По его словам, билборд появился между населенными пунктами Волноваха и Курахово. На нем изображены пес Шарик и кот Матроскин из мультсериала "Трое из Простоквашино".

При этом Шарик держит в лапе паспорт Российской Федерации. В свою очередь Матроскин "произносит" знаменитую фразу: "Поздравляю тебя Шарик, ты балбес".

Читайте такжеКремль отреагировал на обвинения ЕС в намерениях России поглотить ДонбассПослание мультяшного персонажа на фоне выборов в Госдуму РФ адресовано жителям оккупированных территорий, которые получили российские паспорта. Дело в том, что в России разрешили жителям ОРДЛО голосовать на выборах, если у них есть паспорта РФ.

Напомним, что выборы в Госдуму РФ состоятся уже в сентябре текущего года.

Российские паспорта на оккупированных территориях

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает процесс получения российских паспортов жителями ОРДЛО. Первые паспорта по этой системе были выданы 14 июля.

Выдача документов производится в Ростовской области.

Восточная правозащитная группа сообщала, что по состоянию на ноябрь 2020 года по упрощенной системе паспорта РФ получили более 164 тыс. украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса.

Кабинет министров Украины расширил перечень российских паспортов, которые не признаются украинской стороной.

Ранее в России заявили, что почти 530 тысяч жителей Донбасса получили российские паспорта.

12 мая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия выдала паспорта почти 600 тысячам украинских граждан на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В проекте постановления Центризбиркома РФ указано, что жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, получившие российское гражданство, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы в онлайн-формате

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Автор: Анастасия Горбачева