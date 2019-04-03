Эксперт спрогнозировала вероятность признания Россией "ДНР" и "ЛНР"

По мнению эксперта, "ДНР" и "ЛНР" используются как источник дестабилизации ситуации в Украине.

Если бы Россия планировала включить в свой состав оккупированные районы Донецкой и Луганской областей ("ДНР" и "ЛНР"), то она бы это давно сделала, заявила известный украинский социолог, директор Фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина.

Об этом пишет "Главред".

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"Но главная цель России - это включить эти территории в состав Украины, причем таким образом, что управлять ими будет Россия, а удерживать уже Украина. Такой себе троянский конь, или раковая опухоль, которую пытаются подсадить в организм Украине. Естественно, Украина против. Пока "ДНР" и "ЛНР" используются как источник дестабилизации ситуации в Украине. И включать эти территории в состав России и пожизненно их удерживать России совершенно не нужно", - подчеркнула она.

Вместе с тем эксперт уверена, что Кремль прекрасно знал результаты текущих соцопросов и понимал, что за победу на выборах президента Украины будут бороться трое: Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

"Конечно, самым желанным победителем был бы Бойко, но так не получалось. Из тройки возможных претендентов наиболее нежелательным был Порошенко, по крайней мере в Кремле так заявляли. Поэтому победа Зеленского отнюдь не шокирует Россию. В свое время Зеленский заявил, что ради мира на Донбассе он готов к переговорам хоть с дьяволом. Поэтому надежды на то, что с Зеленским удастся склонить Украину к компромиссам на условиях России у Кремля могут быть. Насколько эти надежды реалистичны, сказать трудно, как трудно сказать что-то определенное о возможной внешней политике Зеленского", - добавила Бекешкина.