Раньше здесь были ухоженные газоны и зеленые деревья.

Территория "Донбасс-Арены" в оккупированном Донецке приходит в упадок. Стадион зарос сорняками, а деревья высохли.

Об этом сообщил представитель переселенцев в ТКГ Денис Казанский в Twitter.

Мужчина опубликовал фото, по которым видно, что за территорией стадиона "Донбасс – Арена" никто не ухаживает. Все заросло травой и амброзией. Кроме того, деревья, которые когда-то специально здесь высадили, уже засохли.

"Донецк. Наши дни. Заброшенная территория "Донбасс Арены" зарастает бурьянами и приходит в упадок. Спасибо, Россия!", - написал Казанский в комментарии к фото.

Для сравнения он опубликовал фото стадиона до оккупации Донецка российскими боевиками.

Стадион "Донбасс-Арена" построили в 2009 году, он рассчитан на 52 667 зрителей.

Как ранее сообщал УНИАН, территория вокруг стадиона "Донбасс-Арена" в оккупированном Донецке заросла травой. Ранее там были ухоженные газоны.

"Заросшая "Донбасс-Арена"... Ребята, это просто жесть. Видел бы это Ринат Леонидович [Ахметов] - заплакал бы. Трава - как в полях, заброшенных. В общем, печально все. А раньше тут была только газонная трава - постриженная, было все красиво, ухоженно", - рассказала местная жительница

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Автор: Анастасия Горбачева