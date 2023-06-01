Местная власть призвала жителей проверить состояние укрытий и их доступность.

Мэр Львова Андрей Садовой призвал горожан сегодня вечером проверить состояние всех укрытий, расположенных вблизи их домов.

"Сегодняшний вечер надо посвятить собственной безопасности. Вечер открытых укрытий, толока, собрание - называйте это как хотите, но надо быть", - заявил мэр в Telegram.

Он отметил, что сегодня с 18:00 до 20:00 все укрытия, находящиеся в жилых и нежилых помещениях, должны быть открытыми. Жители города будут иметь возможность проверить состояние этих укрытий и еще раз договориться об их работе во время воздушной тревоги.

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По словам Садового, если в этот период укрытие будет закрыто или возникнут другие проблемы, нужно обратиться на горячую линию города по телефону 1580.

Мэр отметил, что все проблемные укрытия осмотрит комиссия, а о результатах проверки впоследствии сообщат.

Также глава города рассказал, что сегодня в течение дня будет проводиться проверка укрытий, которые находятся в коммунальной собственности.

"Руководители этих учреждений должны контролировать состояние и доступность, а также проверить указатели, информирующие о том, как добраться до этого укрытия с улицы, если человек неместный. Все информационные стенды нужно актуализировать, сделать заметными и понятными", - подчеркнул Садовой.

Ракетная атака на Киев 1 июня

Сегодня ночью, 1 июня, российские оккупанты нанесли удар по Киеву десятью ракетами. Все они были сбиты, однако обломки привели к повреждению зданий и гибели людей.

Так, в Деснянском районе при попытке попасть в ближайшее укрытие в поликлинике погибли 11-летняя девочка и ее 34-летняя мать, а также 33-летняя женщина. По информации местных жителей, охранник, который был пьян, не открывал дверь в укрытие. Его доставили в полицию.

Сейчас правоохранители устанавливают, было ли открытым укрытие, поскольку, по данным спасателей, после повреждения здания поликлиники, из него выводили людей.

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