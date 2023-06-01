Мэр Киева отметил, что правоохранители будут передавать информацию городским службам.

В Киеве во время воздушной тревоги в комендантский час патрульная полиция будет помогать контролировать работу укрытий. Правоохранители должны объезжать укрытие, которое есть на карте города.

"Договорились с патрульной полицией Киева, что они помогут контролировать работу укрытий ночью. Объезжать в комендантский час во время воздушной тревоги укрытия, что есть на карте города и проверять, открыты ли они", - сообщил городской голова столицы Витали Кличко в Telegram.

По словам Кличко, полицейские оперативно будут передавать соответствующую информацию городским службам.

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Закрытые укрытия в Киеве - что известно

В течение последнего месяца жителя Киева часто жалуются на то, что не работают или закрыты укрытия, в которых они могли бы укрыться от ракетных ударов россиян.

В частности, сегодня ночью, 1 июня, оккупанты ударили по Киеву ракетами. В результате атаки в Деснянском районе города погибли 11-летняя девочка и ее 34-летняя мать, а также 33-летняя женщина. Еще 12 человек получили ранения. Мужчина одной из погибших женщин сообщил, что его семья после объявления тревоги пришла в укрытие, но оно оказалось закрытым, пока он искал охранника, его жена погибла.

Очевидец "прилета" возле укрытия также утверждает, что охранник бомбоубежища был пьян, сам заперся внутри и отказался впустить женщин с детьми, которые стучались к нему.

Впоследствии Кличко заявил, что следствие устанавливает, открытым ли было укрытие, были ли в нем люди. Потому что, по информации спасателей, после повреждения поликлиники, из нее выводили группу людей.

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