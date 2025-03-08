Известно об 11 погибших.

Количество раненых из-за удара России по городу Доброполье Донецкой области выросло до 40 человек. Об этом сообщил заместитель начальника областной прокуратуры Александр Голубов, передает "Суспільне".

Сообщается, что известно по меньшей мере об 11 погибших. Спасатели потушили все пожары на месте российских обстрелов.

По словам представителя Донецкой областной прокуратуры Анастасии Медведевой, состояние некоторых пострадавших "оценивают как тяжелое".

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"С начала года это первый столь масштабный обстрел по гражданскому населению", - отметила она.

Есть информация, что среди раненых в Доброполье - работник гуманитарной миссии "Подснежник" в Донецкой области. Он получил ранение при повторном ударе по городу.

"После первого обстрела он отписался, что с ним все хорошо, и сразу пошел помогать соседям. Через 10 минут российская армия ударила второй раз по той же локации", - написали на странице миссии в Facebook.

Россия атаковала Доброполье - что сообщалось

Напомним, ранее УНИАН писал, что Россия ударила по центру города Доброполье вечером 7 марта, погибли 11 человек, еще 30 - получили ранения. Оккупанты нанесли по городу комбинированный удар, предварительно - ракетой "Искандер-М", РСЗО "Торнадо-С" и БПЛА "Герань-2".

Повреждены 8 пятиэтажных домов, админздание и 30 автомобилей. Возникли пожары в жилых домах и административном здании.

По данным ГСЧС, во время тушения огня оккупанты нанесли повторный удар, вероятно, "шахедом", повредив пожарную машину.

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